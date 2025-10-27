Директория на компаниите
3M
3M Финансов аналитик Заплати

Възнаграждението за Финансов аналитик in United States в 3M възлiza на $90K на year за T1. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $100K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на 3M. Последна актуализация: 10/27/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
T1
Financial Analyst
$90K
$85.5K
$2.5K
$2K
T2
Advanced Financial Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
Senior Financial Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
T4
Specialist Financial Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
График на придобиване

0%

ГОД 1

0%

ГОД 2

100 %

ГОД 3

Тип акции
RSU + Options

В 3M, RSU + Options са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 0% се придобива в 1st-ГОД (0.00% годишно)

  • 0% се придобива в 2nd-ГОД (0.00% годишно)

  • 100% се придобива в 3rd-ГОД (100.00% годишно)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акции
RSU + Options

В 3M, RSU + Options са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 2nd-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 3rd-ГОД (33.30% годишно)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Финансов аналитик в 3M in United States е с годишно общо възнаграждение от $161,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в 3M за позицията Финансов аналитик in United States е $111,000.

