Директория на компаниите
3M
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Мениджър анализ на данни

  • Всички заплати в Мениджър анализ на данни

3M Мениджър анализ на данни Заплати

Средното общо възнаграждение за Мениджър анализ на данни in United States в 3M варира от $135K до $196K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на 3M. Последна актуализация: 10/27/2025

Средно общо възнаграждение

$153K - $178K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$135K$153K$178K$196K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Нужни са ни само 2 още Мениджър анализ на данни заявки в 3M за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

💰 Виж всички Заплати

💪 Допринеси Вашата заплата

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

График на придобиване

0%

ГОД 1

0%

ГОД 2

100 %

ГОД 3

Тип акции
RSU + Options

В 3M, RSU + Options са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 0% се придобива в 1st-ГОД (0.00% годишно)

  • 0% се придобива в 2nd-ГОД (0.00% годишно)

  • 100% се придобива в 3rd-ГОД (100.00% годишно)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акции
RSU + Options

В 3M, RSU + Options са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 2nd-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 3rd-ГОД (33.30% годишно)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Мениджър анализ на данни оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър анализ на данни в 3M in United States е с годишно общо възнаграждение от $196,350. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в 3M за позицията Мениджър анализ на данни in United States е $135,300.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за 3M

Свързани компании

  • Caterpillar
  • Raven Industries
  • Canon
  • Emerson
  • Baxter International
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси