Директория на компаниите
3D Systems
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Продажби

  • Всички заплати в Продажби

3D Systems Продажби Заплати

Средното общо възнаграждение за Продажби in United States в 3D Systems варира от $75K до $107K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на 3D Systems. Последна актуализация: 12/1/2025

Средно общо възнаграждение

$84.9K - $96.7K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$75K$84.9K$96.7K$107K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Нужни са ни само 3 още Продажби заявки в 3D Systems за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

💰 Виж всички Заплати

💪 Допринеси Вашата заплата


Допринеси
Какви са кариерните нива в 3D Systems?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Продажби оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продажби в 3D Systems in United States е с годишно общо възнаграждение от $106,625. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в 3D Systems за позицията Продажби in United States е $74,999.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за 3D Systems

Свързани компании

  • Vertiv
  • Arconic
  • Crane Co
  • EPAM Systems
  • Sprinklr
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/3d-systems/salaries/sales.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.