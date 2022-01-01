Директория на компаниите
2U
Работите ли тук? Заявете вашата компания

2U Заплати

Диапазонът на заплатите на 2U варира от $64,631 в общо възнаграждение годишно за Ръководител на проект в долния край до $295,764 за Финансов анализатор в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на 2U. Последна актуализация: 8/10/2025

$160K

Вземете си парите, не се оставяйте да ви разиграват

Договорили сме хиляди оферти и редовно постигаме увеличения от $30K+ (понякога $300K+).Получете договаряне на заплатата си или вашата автобиография да бъде прегледана от истински експерти - рекрутери, които го правят ежедневно.

Софтуерен инженер
Software Engineer I $107K
Software Engineer III $159K

Пълнофункционален софтуерен инженер

Инженер по надеждност на сайта

Продуктов мениджър
Median $133K
Бизнес анализатор
$123K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Анализатор на данни
$86.1K
Експерт по данни
$199K
Финансов анализатор
$296K
Човешки ресурси
$127K
Маркетинг
$150K
Маркетингови операции
$103K
Продуктов дизайнер
$80.9K
Ръководител на програма
$92.2K
Ръководител на проект
$64.6K
Анализатор по киберсигурност
$144K
Ръководител софтуерно инженерство
$224K
UX изследовател
$216K
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


ЧЗВ

Kõrgeima palgaga roll 2U on Финансов анализатор at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $295,764. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
2U mediaan aastane kogukompensatsioon on $130,066.

Представени обяви за работа

    Не са намерени представени обяви за работа за 2U

Свързани компании

  • Sabre
  • Rubicon Project
  • CME Group
  • Morgan Stanley
  • Weedmaps
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси