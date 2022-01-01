Директория на компаниите
23andMe
23andMe Заплати

Заплатата в 23andMe варира от $48,634 общо възнаграждение годишно за Продуктов дизайнер в долния край до $305,520 за Маркетинг в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на 23andMe. Последно актуализирано: 9/7/2025

$160K

Софтуерен инженер
L1 $137K
L3 $203K
L4 $250K
Програмен мениджър
Median $170K
Специалист по данни
Median $160K

Бизнес аналитик
$181K
Аналитик данни
$147K
Финансов аналитик
$175K
Маркетинг
$306K
Продуктов дизайнер
$48.6K
Рекрутър
$242K
Аналитик по киберсигурност
$204K
Мениджър софтуерно инженерство
$269K
УИ изследовател
$173K
ЧЗВ

El rol amb millor retribució reportat a 23andMe és Маркетинг at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $305,520. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a 23andMe és $177,761.

