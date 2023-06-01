Директория на компаниите
1X Technologies
1X Technologies Заплати

Диапазонът на заплатите на 1X Technologies варира от $72,525 в общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $193,184 за Обслужване на клиенти в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на 1X Technologies. Последна актуализация: 8/19/2025

$160K

Обслужване на клиенти
$193K
Хардуерен инженер
$127K
Машинен инженер
$83.4K

Софтуерен инженер
$72.5K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в 1X Technologies, е Обслужване на клиенти at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $193,184. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в 1X Technologies, е $104,998.

Други ресурси