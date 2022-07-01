Директория на компаниите
1WorldSync
Работите ли тук? Заявете вашата компания

1WorldSync Заплати

Диапазонът на заплатите на 1WorldSync варира от $7,568 в общо възнаграждение годишно за Графичен дизайнер в долния край до $140,700 за Софтуерен инженер в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на 1WorldSync. Последна актуализация: 8/10/2025

$160K

Вземете си парите, не се оставяйте да ви разиграват

Договорили сме хиляди оферти и редовно постигаме увеличения от $30K+ (понякога $300K+).Получете договаряне на заплатата си или вашата автобиография да бъде прегледана от истински експерти - рекрутери, които го правят ежедневно.

Графичен дизайнер
$7.6K
Продуктов дизайнер
$29.6K
Приходни операции
$74.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Софтуерен инженер
$141K
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


ЧЗВ

据报道，1WorldSync最高薪的职位是Софтуерен инженер at the Common Range Average level，年总薪酬为$140,700。这包括基本工资以及任何潜在的股票薪酬和奖金。
据报道，1WorldSync的年总薪酬中位数为$52,005。

Представени обяви за работа

    Не са намерени представени обяви за работа за 1WorldSync

Свързани компании

  • Sensera Systems
  • Eigen Technologies
  • LogMeIn
  • Verifone
  • Arcesium
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси