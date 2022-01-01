Директория на компаниите
1Password Заплати

Диапазонът на заплатите на 1Password варира от $32,474 в общо възнаграждение годишно за Обслужване на клиенти в долния край до $218,900 за Ръководител софтуерно инженерство в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на 1Password. Последна актуализация: 8/19/2025

$160K

Софтуерен инженер
Junior Developer $124K
Developer $140K
Senior Developer $183K

Бекенд софтуерен инженер

Пълнофункционален софтуерен инженер

Продуктов дизайнер
Median $115K
Обслужване на клиенти
Median $32.5K

Продуктов мениджър
Median $118K
Продажби
Median $139K
Бизнес анализатор
$80.2K
Успех на клиента
$137K
Ръководител на експерти по данни
$196K
Експерт по данни
$137K
Маркетинг
$81.8K
Мениджър партньори
$92.6K
Ръководител продуктов дизайн
$188K
Търговски инженер
$123K
Ръководител софтуерно инженерство
$219K
Технически писар
$117K
UX изследовател
$55K
График за придобиване на право

25%

Г. 1

25%

Г. 2

25%

Г. 3

25%

Г. 4

В 1Password, Отпускане на акции/дялово участие подлежат на 4-годишен график за придобиване на право:

  • 25% се придобива в 1st-Г. (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-Г. (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-Г. (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-Г. (2.08% месечно)

ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в 1Password, е Ръководител софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $218,900. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в 1Password, е $123,310.

