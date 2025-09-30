Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в 1mg възлiza на $76.3K на year за Software Engineer I. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $103K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на 1mg. Последна актуализация: 9/30/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Software Engineer I
$76.3K
$55K
$21.3K
$0
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
