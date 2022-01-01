Директория на компаниите
1mg Заплати

Диапазонът на заплатите на 1mg варира от $16,777 в общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $67,135 за Продуктов мениджър в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на 1mg. Последна актуализация: 8/19/2025

$160K

Софтуерен инженер
Software Engineer I $16.8K
Software Engineer II $29.7K

Пълнофункционален софтуерен инженер

Бекенд софтуерен инженер

Ръководител софтуерно инженерство
Median $63.5K
Продуктов дизайнер
$20.3K

Продуктов мениджър
$67.1K
Ръководител на програма
$42.9K
ЧЗВ

