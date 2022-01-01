Директория на компаниите
15Five
15Five Заплати

Заплатата в 15Five варира от $133,000 общо възнаграждение годишно за Продуктов мениджър в долния край до $180,900 за Мениджър продуктов дизайн в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на 15Five. Последно актуализирано: 8/27/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $143K
Продуктов мениджър
Median $133K
Мениджър продуктов дизайн
$181K

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В 15Five, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в 15Five е Мениджър продуктов дизайн at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $180,900. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в 15Five е $143,400.

Други ресурси