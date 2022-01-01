Директория на компаниите
10x Genomics
10x Genomics Заплати

Диапазонът на заплатите на 10x Genomics варира от $92,859 в общо възнаграждение годишно за Ръководител на съоръжения в долния край до $477,375 за Ръководител софтуерно инженерство в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на 10x Genomics. Последна актуализация: 8/19/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $332K

Инженер по осигуряване на качеството (QA)

Машинен инженер
Median $230K
Биомедицински инженер
$120K

Експерт по данни
$347K
Ръководител на съоръжения
$92.9K
Информационен технолог (ИТ)
$203K
Правен отдел
$375K
Маркетингови операции
$285K
Оптичен инженер
$219K
Продуктов дизайнер
$159K
Продуктов мениджър
$353K
Рекрутер
$214K
Ръководител софтуерно инженерство
$477K
A remuneração total anual mediana reportada na 10x Genomics é $230,000.

