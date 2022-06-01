Директория на компаниите
10Pearls
Работите тук? Заявете вашата компания

10Pearls Заплати

Заплатата в 10Pearls варира от $15,393 общо възнаграждение годишно за Специалист по данни в долния край до $45,328 за Продуктов дизайнер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на 10Pearls. Последно актуализирано: 8/31/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Софтуерен инженер
Median $18.4K

Фул-стак софтуер инженер

Специалист по данни
$15.4K
Продуктов дизайнер
$45.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в 10Pearls е Продуктов дизайнер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $45,328. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в 10Pearls е $18,425.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за 10Pearls

Свързани компании

  • Birlasoft
  • Xoriant
  • YASH Technologies
  • Enquero
  • Mu Sigma
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси