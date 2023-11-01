Директория на компаниите
10Beauty
Работите тук? Заявете вашата компания
Топ прозрения
  • Споделете нещо уникално за 10Beauty, което може да помогне на други (напр. съвети за интервю, избор на екипи, уникална култура и т.н.).
    • За нас

    10Beauty is a company that specializes in providing a unique and innovative 5 step manicure machine. They are dedicated to revolutionizing the beauty industry by making beauty smarter.

    10beauty.co
    Уебсайт
    2020
    Година на основаване
    26
    Брой служители
    $1M-$10M
    Прогнозни приходи
    Централа

    Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

    Абонирайте се за верифицирани оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

    Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

    Препоръчани работни места

      Не са намерени препоръчани работни места за 10Beauty

    Свързани компании

    • Roblox
    • Tesla
    • Flipkart
    • Netflix
    • Apple
    • Вижте всички компании ➜

    Други ресурси