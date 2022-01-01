Директория на компаниите
1010data
Работите ли тук? Заявете вашата компания

1010data Заплати

Диапазонът на заплатите на 1010data варира от $105,023 в общо възнаграждение годишно за Бизнес анализатор в долния край до $263,160 за Ръководител софтуерно инженерство в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на 1010data. Последна актуализация: 8/23/2025

$160K

Вземете си парите, не се оставяйте да ви разиграват

Договорили сме хиляди оферти и редовно постигаме увеличения от $30K+ (понякога $300K+).Получете договаряне на заплатата си или вашата автобиография да бъде прегледана от истински експерти - рекрутери, които го правят ежедневно.

Бизнес анализатор
$105K
Експерт по данни
$114K
Софтуерен инженер
Median $125K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Ръководител софтуерно инженерство
$263K
Архитект на решения
$132K
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в 1010data, е Ръководител софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $263,160. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в 1010data, е $125,000.

Представени обяви за работа

    Не са намерени представени обяви за работа за 1010data

Свързани компании

  • Fortanix
  • Formidable
  • Seeq
  • Mastercard
  • Veritas Technologies
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси