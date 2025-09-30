Директория на компаниите
1-800 Contacts
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

  • Salt Lake City Greater Area

1-800 Contacts Софтуерен инженер Заплати в Salt Lake City Greater Area

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Salt Lake City Greater Area в 1-800 Contacts възлиза на $117K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на 1-800 Contacts. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна заплата
company icon
1-800 Contacts
Software Engineer
Draper, UT
Общо годишно
$117K
Ниво
L2
Основна
$117K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
2 Години
Години опит
4 Години
Какви са кариерните нива в 1-800 Contacts?

$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

Допринеси

ЧЗВ

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Софтуерен инженер στην 1-800 Contacts in Salt Lake City Greater Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $140,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην 1-800 Contacts για τον ρόλο Софтуерен инженер in Salt Lake City Greater Area είναι $116,500.

