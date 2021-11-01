Директория на компаниите
Starry
Starry Заплати

Диапазонът на заплатите на Starry варира от $104,475 в общо възнаграждение годишно за Машинен инженер в долния край до $182,408 за Ръководител софтуерно инженерство в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Starry. Последна актуализация: 8/7/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $114K
Хардуерен инженер
$117K
Машинен инженер
$104K

Продуктов мениджър
$155K
Ръководител на проект
$124K
Ръководител софтуерно инженерство
$182K
Технически ръководител на програма
$119K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Starry, е Ръководител софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $182,408. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Starry, е $119,400.

