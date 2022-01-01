Директория на компаниите
Staples
Staples Заплати

Диапазонът на заплатите на Staples варира от $26,722 в общо възнаграждение годишно за Продажби в долния край до $283,575 за Финансов анализатор в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Staples. Последна актуализация: 8/7/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $135K

Бекенд софтуерен инженер

Пълнофункционален софтуерен инженер

Експерт по данни
Median $98.5K
Продажби
Median $26.7K

Продуктов мениджър
Median $138K
Продуктов дизайнер
Median $66.4K

UX дизайнер

Бизнес анализатор
$119K
Анализатор на данни
$69.7K
Финансов анализатор
$284K
Маркетинг
$49.8K
Ръководител на проект
$96.5K
Анализатор по киберсигурност
$40.2K
Ръководител софтуерно инженерство
$175K
Архитект на решения
$145K
Технически ръководител на програма
$101K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Staples, е Финансов анализатор at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $283,575. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Staples, е $99,500.

