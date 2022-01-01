Директория на компаниите
SiriusXM
SiriusXM Заплати

Диапазонът на заплатите на SiriusXM варира от $76,569 в общо възнаграждение годишно за Ръководител на програма в долния край до $444,210 за Корпоративно развитие в горния край.

$160K

Софтуерен инженер
Software Engineer III $159K
Senior Software Engineer $197K
Staff Software Engineer $261K

Бекенд софтуерен инженер

Продуктов мениджър
Median $225K
Експерт по данни
Median $145K

Ръководител софтуерно инженерство
Median $253K
Счетоводител
$96.5K

Технически счетоводител

Бизнес анализатор
$207K
Бизнес развитие
$311K
Корпоративно развитие
$444K
Анализатор на данни
$219K
Ръководител на експерти по данни
$289K
Хардуерен инженер
$102K
Човешки ресурси
$139K
Маркетинг
$107K
Продуктов дизайнер
$214K
Ръководител на програма
$76.6K
Ръководител на проект
$123K
Продажби
$87.9K
Технически ръководител на програма
$177K
UX изследовател
$76.6K
График за придобиване на право

25%

Г. 1

25%

Г. 2

25%

Г. 3

25%

Г. 4

Тип акция
RSU

В SiriusXM, RSUs подлежат на 4-годишен график за придобиване на право:

  • 25% се придобива в 1st-Г. (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-Г. (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-Г. (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-Г. (25.00% годишно)

ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в SiriusXM, е Корпоративно развитие at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $444,210. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в SiriusXM, е $177,383.

