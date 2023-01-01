Директория на компаниите
Sally Beauty Holdings Заплати

Диапазонът на заплатите на Sally Beauty Holdings варира от $58,800 в общо възнаграждение годишно за Информационен технолог (ИТ) в долния край до $129,350 за Софтуерен инженер в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Sally Beauty Holdings . Последна актуализация: 8/8/2025

$160K

Информационен технолог (ИТ)
$58.8K
Маркетинг
$68.6K
Продуктов мениджър
$116K

Софтуерен инженер
$129K
UX изследовател
$113K
ЧЗВ

The highest paying role reported at Sally Beauty Holdings is Софтуерен инженер at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $129,350. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sally Beauty Holdings is $112,700.

