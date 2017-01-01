Директория на компаниите
Salini Impregilo
Работите ли тук? Заявете вашата компания
Топ прозрения
  • Допринесете с нещо уникално за Salini Impregilo, което може да е полезно за другите (напр. съвети за интервюта, избор на екипи, уникална култура и т.н.).
    • За

    Salini Impregilo is a global construction company focused on infrastructure projects, including roads, bridges, dams, and buildings. It operates in over 50 countries across five continents.

    salini-impregilo.com
    Уебсайт
    2014
    Година на основаване
    2,250
    Брой служители
    $500M-$1B
    Прогнозирани приходи
    Централа

    Получавайте проверени заплати във входящата си кутия

    Абонирайте се за проверени оферти.Ще получите разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

    Този сайт е защитен от reCAPTCHA и се прилагат Политиката за поверителност и Условия за ползване apply.

    Представени обяви за работа

      Не са намерени представени обяви за работа за Salini Impregilo

    Свързани компании

    • Apple
    • Lyft
    • Intuit
    • Dropbox
    • Netflix
    • Вижте всички компании ➜

    Други ресурси