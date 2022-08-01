Директория на компаниите
Saks Fifth Avenue
Saks Fifth Avenue Заплати

Диапазонът на заплатите на Saks Fifth Avenue варира от $72,471 в общо възнаграждение годишно за Информационен технолог (ИТ) в долния край до $280,500 за Ръководител софтуерно инженерство в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Saks Fifth Avenue. Последна актуализация: 8/8/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $200K
Счетоводител
$95.5K
Анализатор на данни
$79.6K

Експерт по данни
$156K
Графичен дизайнер
$90.5K
Информационен технолог (ИТ)
$72.5K
Маркетинг
$114K
Маркетингови операции
$151K
Продуктов мениджър
$144K
Рекрутер
$91.8K
Ръководител софтуерно инженерство
$281K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Saks Fifth Avenue, е Ръководител софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $280,500. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Saks Fifth Avenue, е $114,425.

Други ресурси