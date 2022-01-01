Директория на компаниите
SAIC
SAIC Заплати

Диапазонът на заплатите на SAIC варира от $40,768 в общо възнаграждение годишно за Анализатор на данни в долния край до $651,379 за Продуктов дизайнер в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на SAIC. Последна актуализация: 8/7/2025

$160K

Софтуерен инженер
L1 $83.6K
L2 $103K
L3 $122K
L4 $169K
L5 $220K

Бекенд софтуерен инженер

Пълнофункционален софтуерен инженер

Мрежови инженер

Системен инженер

DevOps инженер

Информационен технолог (ИТ)
L1 $56.8K
L2 $93.3K
L3 $119K
L4 $164K
Архитект на решения
Median $220K

Cloud архитект

Експерт по данни
Median $125K
Анализатор по киберсигурност
Median $177K
Административен асистент
$131K
Аерокосмически инженер
$84.6K
Бизнес операции
$142K
Бизнес анализатор
$75.3K
Анализатор на данни
$40.8K
Електроинженер
$230K
Хардуерен инженер
$161K
Човешки ресурси
$147K
Консултант по управление
$121K
Машинен инженер
$104K
Продуктов дизайнер
$651K
Продуктов мениджър
$191K
Ръководител на програма
$166K
Ръководител на проект
$169K
Продажби
$124K
Търговски инженер
$136K
Технически ръководител на програма
$177K
ЧЗВ

Korkeimmin palkattu rooli SAIC:ssa on Продуктов дизайнер at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $651,379. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
SAIC:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $135,675.

