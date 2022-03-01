Директория на компаниите
Recharge
Recharge Заплати

Диапазонът на заплатите на Recharge варира от $48,179 в общо възнаграждение годишно за Експерт по данни в долния край до $103,565 за Ръководител софтуерно инженерство в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Recharge. Последна актуализация: 8/7/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $86.4K
Експерт по данни
$48.2K
Маркетинг
$73.1K

Продуктов дизайнер
$76.2K
Продуктов мениджър
$95.1K
Ръководител софтуерно инженерство
$104K
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Recharge, е Ръководител софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $103,565. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Recharge, е $81,331.

Представени обяви за работа

    Не са намерени представени обяви за работа за Recharge

