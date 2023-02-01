Директория на компаниите
Recharge Payments
Recharge Payments Заплати

Диапазонът на заплатите на Recharge Payments варира от $79,644 в общо възнаграждение годишно за Маркетинг in Canada в долния край до $295,470 за Ръководител софтуерно инженерство in United States в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Recharge Payments. Последна актуализация: 8/7/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $195K
Маркетинг
$79.6K
Продуктов дизайнер
$128K

Продуктов мениджър
$99.5K
Продажби
$223K
Ръководител софтуерно инженерство
$295K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Recharge Payments, е Ръководител софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $295,470. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Recharge Payments, е $161,722.

