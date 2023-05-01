Директория на компаниите
Mindbox
Mindbox Заплати

Диапазонът на заплатите на Mindbox варира от $13,162 в общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $67,781 за Ръководител софтуерно инженерство в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Mindbox. Последна актуализация: 8/7/2025

$160K

Счетоводител
$22.6K
Продуктов дизайнер
$38.2K
Ръководител на проект
$54.9K

Софтуерен инженер
$13.2K
Ръководител софтуерно инженерство
$67.8K
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Mindbox, е Ръководител софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $67,781. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Mindbox, е $38,247.

Други ресурси