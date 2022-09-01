Директория на компаниите
Middesk
Работите ли тук? Заявете вашата компания

Middesk Заплати

Диапазонът на заплатите на Middesk варира от $144,275 в общо възнаграждение годишно за Бизнес операции в долния край до $199,000 за Софтуерен инженер в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Middesk. Последна актуализация: 8/7/2025

$160K

Вземете си парите, не се оставяйте да ви разиграват

Договорили сме хиляди оферти и редовно постигаме увеличения от $30K+ (понякога $300K+).Получете договаряне на заплатата си или вашата автобиография да бъде прегледана от истински експерти - рекрутери, които го правят ежедневно.

Бизнес операции
$144K
Бизнес анализатор
$157K
Експерт по данни
$175K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Софтуерен инженер
$199K
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Middesk, е Софтуерен инженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $199,000. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Middesk, е $166,100.

Представени обяви за работа

    Не са намерени представени обяви за работа за Middesk

Свързани компании

  • Apple
  • Coinbase
  • Tesla
  • Flipkart
  • Stripe
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси