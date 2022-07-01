Директория на компаниите
Metropolis Technologies
Metropolis Technologies Заплати

Диапазонът на заплатите на Metropolis Technologies варира от $74,625 в общо възнаграждение годишно за Финансов анализатор в долния край до $295,000 за Софтуерен инженер в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Metropolis Technologies. Последна актуализация: 8/7/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $295K
Финансов анализатор
$74.6K
Продуктов мениджър
$199K

Ръководител софтуерно инженерство
$86.4K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Metropolis Technologies, е Софтуерен инженер с годишно общо възнаграждение от $295,000. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Metropolis Technologies, е $142,525.

Други ресурси