Kroger Заплати

Диапазонът на заплатите на Kroger варира от $33,446 в общо възнаграждение годишно за Бизнес анализатор в долния край до $211,050 за Маркетингови операции в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Kroger. Последна актуализация: 8/7/2025

$160K

Софтуерен инженер
Software Engineer $107K
Senior Software Engineer $144K
Advanced Software Engineer $180K

Бекенд софтуерен инженер

Пълнофункционален софтуерен инженер

Инженер по данни

Продуктов мениджър
Product Manager $174K
Senior Product Manager $194K
Продуктов дизайнер
Median $135K

UX дизайнер

Информационен технолог (ИТ)
Median $99.5K
Експерт по данни
Median $118K
Ръководител на проект
Median $170K
Ръководител софтуерно инженерство
Median $186K
Счетоводител
$80.6K

Технически счетоводител

Административен асистент
$50.7K
Ръководител бизнес операции
$126K
Бизнес анализатор
$33.4K
Обслужване на клиенти
$78.6K
Успех на клиента
$75.4K
Анализатор на данни
$60.3K
Финансов анализатор
$95.5K
Консултант по управление
$191K
Маркетинг
$94.3K
Маркетингови операции
$211K
Ръководител на програма
$169K
Рекрутер
$74.9K
Продажби
$86.7K
Анализатор по киберсигурност
$69.7K
UX изследовател
$191K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Kroger, е Маркетингови операции at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $211,050. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Kroger, е $112,381.

