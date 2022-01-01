Директория на компаниите
Credit Karma
Работите ли тук? Заявете вашата компания

Credit Karma Заплати

Диапазонът на заплатите на Credit Karma варира от $99,500 в общо възнаграждение годишно за Бизнес операции в долния край до $727,714 за Продуктов мениджър в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Credit Karma. Последна актуализация: 8/8/2025

$160K

Вземете си парите, не се оставяйте да ви разиграват

Договорили сме хиляди оферти и редовно постигаме увеличения от $30K+ (понякога $300K+).Получете договаряне на заплатата си или вашата автобиография да бъде прегледана от истински експерти - рекрутери, които го правят ежедневно.

Софтуерен инженер
Software Engineer I $146K
Software Engineer II $203K
Software Engineer III $242K
Software Engineer IV $325K
Senior Software Engineer I $398K
Senior Software Engineer II $350K
Staff Software Engineer I $525K

Бекенд софтуерен инженер

Пълнофункционален софтуерен инженер

Инженер по данни

Продуктов мениджър
Product Manager $188K
Senior Product Manager $321K
Staff Product Manager $478K
Associate Director $528K
Director $728K
Ръководител софтуерно инженерство
Median $489K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Маркетинг
Median $273K
Експерт по данни
Median $280K
Продуктов дизайнер
Median $447K
Бизнес анализатор
Median $200K
Технически ръководител на програма
Median $285K
Бизнес развитие
Median $224K
Бизнес операции
$99.5K
Ръководител на експерти по данни
$334K
Ръководител продуктов дизайн
$561K
Ръководител на програма
$154K
Рекрутер
$117K
Продажби
$408K
Анализатор по киберсигурност
$219K
Архитект на решения
$362K

Архитект на данни

Cloud Security Architect

Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


График за придобиване на право

25%

Г. 1

25%

Г. 2

25%

Г. 3

25%

Г. 4

Тип акция
RSU

В Credit Karma, RSUs подлежат на 4-годишен график за придобиване на право:

  • 25% се придобива в 1st-Г. (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-Г. (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-Г. (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-Г. (6.25% тримесечно)

Имате въпрос? Попитайте общността.

Посетете общността на Levels.fyi, за да взаимодействате със служители от различни компании, да получите съвети за кариера и други.

Посетете сега!

ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Credit Karma, е Продуктов мениджър at the Director level с годишно общо възнаграждение от $727,714. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Credit Karma, е $321,045.

Представени обяви за работа

    Не са намерени представени обяви за работа за Credit Karma

Свързани компании

  • Remitly
  • Two Sigma
  • Gemini
  • BitMEX
  • Okcoin
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси