Coda Payments Заплати

Диапазонът на заплатите на Coda Payments варира от $32,973 в общо възнаграждение годишно за Експерт по данни в долния край до $59,974 за Софтуерен инженер в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Coda Payments. Последна актуализация: 8/8/2025

Софтуерен инженер
Експерт по данни
Продуктов мениджър
Най-високоплатената роля, докладвана в Coda Payments, е Софтуерен инженер с годишно общо възнаграждение от $59,974. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Coda Payments, е $38,794.

Други ресурси