Директория на компаниите
ChargePoint
Работите ли тук? Заявете вашата компания

ChargePoint Заплати

Диапазонът на заплатите на ChargePoint варира от $55,088 в общо възнаграждение годишно за Ръководител на експерти по данни в долния край до $266,325 за Технически ръководител на програма в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на ChargePoint. Последна актуализация: 8/8/2025

$160K

Вземете си парите, не се оставяйте да ви разиграват

Договорили сме хиляди оферти и редовно постигаме увеличения от $30K+ (понякога $300K+).Получете договаряне на заплатата си или вашата автобиография да бъде прегледана от истински експерти - рекрутери, които го правят ежедневно.

Софтуерен инженер
Median $190K
Продуктов мениджър
Median $130K
Хардуерен инженер
Median $160K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Ръководител на експерти по данни
$55.1K
Експерт по данни
$59K
Електроинженер
$209K
Финансов анализатор
$224K
Човешки ресурси
$113K
Информационен технолог (ИТ)
$104K
Машинен инженер
$158K
Ръководител на програма
$234K
Продажби
$206K
Ръководител софтуерно инженерство
$244K
Технически ръководител на програма
$266K
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


График за придобиване на право

25%

Г. 1

25%

Г. 2

25%

Г. 3

25%

Г. 4

Тип акция
RSU

В ChargePoint, RSUs подлежат на 4-годишен график за придобиване на право:

  • 25% се придобива в 1st-Г. (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-Г. (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-Г. (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-Г. (6.25% тримесечно)

Имате въпрос? Попитайте общността.

Посетете общността на Levels.fyi, за да взаимодействате със служители от различни компании, да получите съвети за кариера и други.

Посетете сега!

ЧЗВ

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في ChargePoint هو Технически ръководител на програма at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $266,325. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في ChargePoint هو $175,000.

Представени обяви за работа

    Не са намерени представени обяви за работа за ChargePoint

Свързани компании

  • Rivian
  • Amazon
  • Yahoo
  • Tesla
  • eBay
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси