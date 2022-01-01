Директория на компаниите
Belden
Belden Заплати

Диапазонът на заплатите на Belden варира от $35,474 в общо възнаграждение годишно за Финансов анализатор в долния край до $236,175 за Архитект на решения в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Belden. Последна актуализация: 8/7/2025

$160K

Счетоводител
$148K
Финансов анализатор
$35.5K
Информационен технолог (ИТ)
$79.6K

Софтуерен инженер
$137K
Архитект на решения
$236K
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Belden, е Архитект на решения at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $236,175. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Belden, е $137,310.

    Не са намерени представени обяви за работа за Belden

