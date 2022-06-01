Директория на компаниите
Bechtle
Bechtle Заплати

Диапазонът на заплатите на Bechtle варира от $45,097 в общо възнаграждение годишно за Инженер по управление в долния край до $182,910 за Архитект на решения в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Bechtle. Последна актуализация: 8/7/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $88.5K
Инженер по управление
$45.1K
Информационен технолог (ИТ)
$82.9K

Маркетинг
$146K
Подпомагане на продажбите
$69K
Архитект на решения
$183K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Bechtle, е Архитект на решения at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $182,910. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Bechtle, е $85,729.

