Applied Intuition Заплати

Диапазонът на заплатите на Applied Intuition варира от $100,500 в общо възнаграждение годишно за UX изследовател в долния край до $483,570 за Продуктов дизайнер в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Applied Intuition. Последна актуализация: 8/7/2025

$160K

Софтуерен инженер
Software Engineer $255K
Senior Software Engineer $313K

Пълнофункционален софтуерен инженер

Рекрутер
Median $140K
Бизнес развитие
$218K

Човешки ресурси
$422K
Машинен инженер
$136K
Продуктов дизайнер
$484K
Анализатор по киберсигурност
$143K
Ръководител софтуерно инженерство
$201K
Технически ръководител на програма
$201K
UX изследовател
$101K
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


График за придобиване на право

25%

Г. 1

25%

Г. 2

25%

Г. 3

25%

Г. 4

Тип акция
Options

В Applied Intuition, Options подлежат на 4-годишен график за придобиване на право:

  • 25% се придобива в 1st-Г. (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-Г. (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-Г. (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-Г. (25.00% годишно)

25%

Г. 1

25%

Г. 2

25%

Г. 3

25%

Г. 4

Тип акция
Options

В Applied Intuition, Options подлежат на 4-годишен график за придобиване на право:

  • 25% се придобива в 1st-Г. (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-Г. (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-Г. (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-Г. (2.08% месечно)

ЧЗВ

Други ресурси