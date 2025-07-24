متوسط إجمالي التعويض لـ محلل مالي في Madrid Metropolitan Area, ES هو €47,606.

ما هو راتب محلل مالي في Madrid Metropolitan Area, ES؟

ما هو الحد الأدنى لراتب محلل مالي في Madrid Metropolitan Area, ES؟

بينما لا يوجد حد أدنى لراتب محلل مالي في Madrid Metropolitan Area, ES، فإن متوسط إجمالي التعويض هو €47,606.