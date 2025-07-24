ما هو راتب محلل مالي في Greater London Area, GB؟ متوسط إجمالي التعويض لـ محلل مالي في Greater London Area, GB هو £69,772.

ما هو الحد الأدنى لراتب محلل مالي في Greater London Area, GB؟ بينما لا يوجد حد أدنى لراتب محلل مالي في Greater London Area, GB، فإن متوسط إجمالي التعويض هو £69,772.

ما هي الشركة التي تدفع أعلى راتب لـ محلل مالي في Greater London Area, GB؟ الشركة التي تدفع أعلى راتب لـ محلل مالي في Greater London Area, GB هي Deutsche Bank بمتوسط إجمالي تعويض قدره £122,515.