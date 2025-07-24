محلل مالي الراتب في London, United Kingdom

ما هو راتب محلل مالي في London, United Kingdom؟ متوسط إجمالي التعويض لـ محلل مالي في London, United Kingdom هو £69,772.

ما هو الحد الأدنى لراتب محلل مالي في London, United Kingdom؟ بينما لا يوجد حد أدنى لراتب محلل مالي في London, United Kingdom، فإن متوسط إجمالي التعويض هو £69,772.

ما هي الشركة التي تدفع أعلى راتب لـ محلل مالي في London, United Kingdom؟ الشركة التي تدفع أعلى راتب لـ محلل مالي في London, United Kingdom هي Deutsche Bank بمتوسط إجمالي تعويض قدره £122,515.