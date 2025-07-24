محلل مالي الراتب في Israel

متوسط إجمالي التعويض لـ محلل مالي في Israel هو ₪178,063.

ما هو راتب محلل مالي في Israel؟

ما هو الحد الأدنى لراتب محلل مالي في Israel؟

بينما لا يوجد حد أدنى لراتب محلل مالي في Israel، فإن متوسط إجمالي التعويض هو ₪178,063.