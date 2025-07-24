محلل مالي الراتب في Irving, TX

ما هو راتب محلل مالي في Irving, TX؟ متوسط إجمالي التعويض لـ محلل مالي في Irving, TX هو $128,000.

ما هو الحد الأدنى لراتب محلل مالي في Irving, TX؟ بينما لا يوجد حد أدنى لراتب محلل مالي في Irving, TX، فإن متوسط إجمالي التعويض هو $128,000.

ما هي الشركة التي تدفع أعلى راتب لـ محلل مالي في Irving, TX؟ الشركة التي تدفع أعلى راتب لـ محلل مالي في Irving, TX هي Amazon بمتوسط إجمالي تعويض قدره $150,000.