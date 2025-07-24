محلل مالي الراتب في Irvine, CA

ما هو راتب محلل مالي في Irvine, CA؟ متوسط إجمالي التعويض لـ محلل مالي في Irvine, CA هو $124,300.

ما هو الحد الأدنى لراتب محلل مالي في Irvine, CA؟ بينما لا يوجد حد أدنى لراتب محلل مالي في Irvine, CA، فإن متوسط إجمالي التعويض هو $124,300.

ما هي الشركة التي تدفع أعلى راتب لـ محلل مالي في Irvine, CA؟ الشركة التي تدفع أعلى راتب لـ محلل مالي في Irvine, CA هي Netflix بمتوسط إجمالي تعويض قدره $210,000.