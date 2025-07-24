ما هو راتب محلل مالي في Greater Seattle Area, US؟ متوسط إجمالي التعويض لـ محلل مالي في Greater Seattle Area, US هو $155,600.

ما هو الحد الأدنى لراتب محلل مالي في Greater Seattle Area, US؟ بينما لا يوجد حد أدنى لراتب محلل مالي في Greater Seattle Area, US، فإن متوسط إجمالي التعويض هو $155,600.

ما هي الشركة التي تدفع أعلى راتب لـ محلل مالي في Greater Seattle Area, US؟ الشركة التي تدفع أعلى راتب لـ محلل مالي في Greater Seattle Area, US هي Google بمتوسط إجمالي تعويض قدره $205,500.