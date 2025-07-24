ما هو راتب محلل مالي في Greater Los Angeles Area, US؟ متوسط إجمالي التعويض لـ محلل مالي في Greater Los Angeles Area, US هو $121,000.

ما هو الحد الأدنى لراتب محلل مالي في Greater Los Angeles Area, US؟ بينما لا يوجد حد أدنى لراتب محلل مالي في Greater Los Angeles Area, US، فإن متوسط إجمالي التعويض هو $121,000.

ما هي الشركة التي تدفع أعلى راتب لـ محلل مالي في Greater Los Angeles Area, US؟ الشركة التي تدفع أعلى راتب لـ محلل مالي في Greater Los Angeles Area, US هي Netflix بمتوسط إجمالي تعويض قدره $210,000.