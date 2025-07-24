ما هو راتب محلل مالي في Greater Dallas Area, US؟ متوسط إجمالي التعويض لـ محلل مالي في Greater Dallas Area, US هو $106,000.

ما هو الحد الأدنى لراتب محلل مالي في Greater Dallas Area, US؟ بينما لا يوجد حد أدنى لراتب محلل مالي في Greater Dallas Area, US، فإن متوسط إجمالي التعويض هو $106,000.

ما هي الشركة التي تدفع أعلى راتب لـ محلل مالي في Greater Dallas Area, US؟ الشركة التي تدفع أعلى راتب لـ محلل مالي في Greater Dallas Area, US هي Microsoft بمتوسط إجمالي تعويض قدره $173,000.