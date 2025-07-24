متوسط إجمالي التعويض لـ محلل مالي في Greater Amsterdam Area, NL هو €73,527.

ما هو راتب محلل مالي في Greater Amsterdam Area, NL؟

ما هو الحد الأدنى لراتب محلل مالي في Greater Amsterdam Area, NL؟

بينما لا يوجد حد أدنى لراتب محلل مالي في Greater Amsterdam Area, NL، فإن متوسط إجمالي التعويض هو €73,527.