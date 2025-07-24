محلل مالي الراتب في Germany

متوسط إجمالي التعويض لـ محلل مالي في Germany هو €64,553.

ما هو راتب محلل مالي في Germany؟

ما هو الحد الأدنى لراتب محلل مالي في Germany؟

بينما لا يوجد حد أدنى لراتب محلل مالي في Germany، فإن متوسط إجمالي التعويض هو €64,553.