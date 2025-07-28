محلل مالي الراتب في China

متوسط إجمالي التعويض لـ محلل مالي في China هو CN¥199,714.

ما هو راتب محلل مالي في China؟

ما هو الحد الأدنى لراتب محلل مالي في China؟

بينما لا يوجد حد أدنى لراتب محلل مالي في China، فإن متوسط إجمالي التعويض هو CN¥199,714.