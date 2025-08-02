محلل مالي الراتب في Canada

ما هو راتب محلل مالي في Canada؟ متوسط إجمالي التعويض لـ محلل مالي في Canada هو CA$93,514.

ما هو الحد الأدنى لراتب محلل مالي في Canada؟ بينما لا يوجد حد أدنى لراتب محلل مالي في Canada، فإن متوسط إجمالي التعويض هو CA$93,514.

ما هي الشركة التي تدفع أعلى راتب لـ محلل مالي في Canada؟ الشركة التي تدفع أعلى راتب لـ محلل مالي في Canada هي Shopify بمتوسط إجمالي تعويض قدره CA$167,781.