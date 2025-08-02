ما هو راتب محلل مالي في California, US؟ متوسط إجمالي التعويض لـ محلل مالي في California, US هو $150,000.

ما هو الحد الأدنى لراتب محلل مالي في California, US؟ بينما لا يوجد حد أدنى لراتب محلل مالي في California, US، فإن متوسط إجمالي التعويض هو $150,000.

ما هي الشركة التي تدفع أعلى راتب لـ محلل مالي في California, US؟ الشركة التي تدفع أعلى راتب لـ محلل مالي في California, US هي Google بمتوسط إجمالي تعويض قدره $227,000.