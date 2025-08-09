محلل مالي الراتب في Bogota, Colombia

ما هو راتب محلل مالي في Bogota, Colombia؟ متوسط إجمالي التعويض لـ محلل مالي في Bogota, Colombia هو COP 66,945,882.

ما هو الحد الأدنى لراتب محلل مالي في Bogota, Colombia؟ بينما لا يوجد حد أدنى لراتب محلل مالي في Bogota, Colombia، فإن متوسط إجمالي التعويض هو COP 66,945,882.

ما هي الشركة التي تدفع أعلى راتب لـ محلل مالي في Bogota, Colombia؟ الشركة التي تدفع أعلى راتب لـ محلل مالي في Bogota, Colombia هي Microsoft بمتوسط إجمالي تعويض قدره COP 492,685,325.